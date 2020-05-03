للبيع.فيلا 5 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة ماستر - صالة - مطبخ طابق أول : 4 غرف نوم - مطبخ - صالة ملحق خارجي : مجلس كبير - غرفة خادمة - حمامين للضيوف مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VI 114916 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733