للبيع.فيلا 5 غرف في مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نوم - مجلس - غرفة خادمة - مطبخ كبير - مخزن - 3 حمامات طابق أول : 3 غرف نوم - غرفتين ماستر - غرفة عائلة - مطبخ تحضيري - بلكونة - 4 حمامات ملحق خارجي أول : 3 غرف ماستر - صالة كبيرة - غرفة طعام - 4 حمامات ملحق خارجي ثاني مساحة الأرض : 20.000 قدم مربع كود رقم : VI 8736 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042