(للبيع)
|للبيع.فيلا 5 غرف في مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نوم - مجلس - غرفة خادمة - مطبخ كبير - مخزن - 3 حمامات طابق أول : 3 غرف نوم - غرفتين ماستر - غرفة عائلة - مطبخ تحضيري - بلكونة - 4 حمامات ملحق خارجي أول : 3 غرف ماستر - صالة كبيرة - غرفة طعام - 4 حمامات ملحق خارجي ثاني مساحة الأرض : 20.000 قدم مربع كود رقم : VI 8736 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059702
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل