للبيع.فيلا 5 غرف في حي النرجس حدائق الراحة أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مجلس - غرفة عائلة - مطبخ غرفة خادمة مع حمام خاص - غرفة غسيل - حمام سباحة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - 3 حمامات منطقة خارجية : غرفة سائق - مطبخ كود رقم : VI 115087 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990