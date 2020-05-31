(للبيع)
|للبيع.فيلا 5 غرف في حد السعديات أبوظبي الفيلا مكونة من طابق أرضي : غرفة ضيوف ماستر - مجلس - غرفة طعام - غرفة عائلة / معيشة - غرفة خادمة مع حمام خاص مطبخ - مخزن - باركينج لسيارتين - حمام سباحة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم مع غرف ملابس - صالة معيشة - 2 بلكونة - 4 حمامات كود رقم : VI 114878 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|31/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059966
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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