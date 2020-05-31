للبيع.فيلا 5 غرف في حد السعديات أبوظبي الفيلا مكونة من طابق أرضي : غرفة ضيوف ماستر - مجلس - غرفة طعام - غرفة عائلة / معيشة - غرفة خادمة مع حمام خاص مطبخ - مخزن - باركينج لسيارتين - حمام سباحة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم مع غرف ملابس - صالة معيشة - 2 بلكونة - 4 حمامات كود رقم : VI 114878 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733