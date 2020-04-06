للبيع.فيلا 5 غرف في حدائق بلوم أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة جلوس - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخ طابق أول : 4 غرف نوم - غرفة غسيل - 4 حماماات طابق الثاني : غرفة نوم ماستر مساحة الارض: 2,630.69 قدم مربع مساحة البناء : 4,372 قدم مربع كود رقم : VI 115102 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733