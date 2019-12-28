للبيع.فيلا 5 غرف في حدائق بلوم أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة جلوس - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخ طابق أول : 4 غرف نوم - غرفة غسيل - حمامات طابق ثاني : غرفة نوم ماستر مساحة الأرض : 2,630.69 قدم مربع مساحة البناء : 4,372 قدم مربع كود رقم : VI 115102 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شؤكة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم رخصة السيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733