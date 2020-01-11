للبيع.فيلا 5 غرف في حدائق المشرف أبوظبي تتكون هذه الفيلا من طابق أرضي : غرفة طعام - غرفة عائلية - مكتب - مطبخ طابق أول : 5 غرف نوم - غرفة عائلية طابق ثاني : غرفة خادمة مع حمام صغير - منطقة غسيل - مخزن 2 موقف للسيارات كود رقم : VI 114937 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733