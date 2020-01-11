(للبيع)
|للبيع.فيلا 5 غرف في حدائق المشرف أبوظبي تتكون هذه الفيلا من طابق أرضي : غرفة طعام - غرفة عائلية - مكتب - مطبخ طابق أول : 5 غرف نوم - غرفة عائلية طابق ثاني : غرفة خادمة مع حمام صغير - منطقة غسيل - مخزن 2 موقف للسيارات كود رقم : VI 114937 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048435
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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