للبيع.فيلا 5 غرف في بني ياس أبوظبي هذه الفيلا مكون من : 5 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة طعام - مطبخ - 4 حمامات - حوش مساحة الأرض : 18,000 قدم مربع كود رقم : VI 114132 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733