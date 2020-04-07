للبيع.فيلا 5 غرف في الشامخة أبوظبي هذه الفيلا مكونة : 5 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة خادمة - 5 حمامات مساحة الأرض : 12,750 قدم مربع كود رقم : VI 114531 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733