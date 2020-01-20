للبيع.فيلا 5 غرف في الحي المتوسط الريف أبوظبي تتكون الفيلا من : طابق أرضي : مطبخ - حمام منفصل - غرفة خادمة - غرفة معيشة - غرفة جلوس طابق أول : غرفتين نوم - حمام منفصل - 2 غرف ماستر طابق ثاني : منطقة جلوس - غرفة ماستر المنطقة الخارجية : حديقة - موقف سيارات - مسبح خاص - مسبح مشترك - حديقة - جيم كود رقم : VI 114101 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733