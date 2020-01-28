للبيع.فيلا 5 غرف في الحي الصحراوي الريف أبوظبي الفيلا صف أول ومكونة من : طابق أرضي : غرفة معيشة - صالة طعام - غرفة خادمة - مطبخ - حمامين - موقف لسيارتين - حمام سباحة طابق أول : 4 غرفة نوم - 3 حمامات طابق ثاني : غرفة نوم ماستر - بلكونة كود رقم : VI 108067 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733