(للبيع)
|للبيع.فيلا 5 غرف في الحي الصحراوي أبوظبي الفيلا صف أول ومكونة من : طابق أرضي : غرفة معيشة - صالة طعام - غرفة خادمة - مطبخ حمامين - موقف لسيارتين - حمام سباحة طابق أول : 4 غرفة نوم - 3 حمامات طابق ثاني : غرفة نوم ماستر - بلكونة كود رقرم : VI 108067 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057647
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