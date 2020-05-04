للبيع.فيلا 5 غرف فخمة في الريف أبوظبي تتكون الفيلا من : المنطقة الخارجية : حديقة - موقف سيارات - مسبح خاص - مسبح مشترك - حديقة - جيم طابق أرضي : مطبخ - حمام منفصل - غرفة خادمة - غرفة معيشة - غرفة جلوس مع بلكونة طابق أول : غرفتين نوم - حمام منفصل - غرف ماستر - غرفة ماستر طابق ثاني : منطقة جلوس - غرفة ماستر كود رقم : VI 114101 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل شركة مع فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 منطقة الريف :