(للبيع)
|للبيع.فيلا 5 غرف فخمة في الحي المتوسط، الريف أبوظبي تتكون الفيلا من : المنطقة الخارجية : حديقة - موقف سيارات- مسبح خاص - جيم طابق أرضي : مطبخ - حمام منفصل - غرفة خادمة - غرفة معيشة - غرفة جلوس طابق أول : غرفتين نوم - حمام منفصل - 2 غرف ماستر طابق ثاني : منطقة جلوس - غرفة ماستر كود رقم : VI 114101 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|31/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057100
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(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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