للبيع | فيلا 5 غرف فخمة | حدائق المشرف أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | فيلا 5 غرف فخمة | حدائق المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | فيلا 5 غرف فخمة | حدائق المشرف أبوظبي الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم - غرفة طعام - غرفتين عائلة - مجلس - مكتب - مطبخ - تيراس - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مخزن - 8 حمامات مساحة الأرض : 2,702.70 قدم مربع كود رقم : VI 114842 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/6/2020
رقم الإعلان: 2060398
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