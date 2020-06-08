للبيع | فيلا 5 غرف فخمة | الحي المتوسط، الريف أبوظبي المنطقة الخارجية : حديقة - موقف سيارات - مسبح خاص - مسبح مشترك - جيم طابق أرضي : مطبخ - حمام منفصل - غرفة خادمة - غرفة معيشة - غرفة جلوس طابق أول : غرفتين نوم- حمام منفصل - 2 غرف ماستر طابق ثاني : منطقة جلوس - غرفة ماستر كود رقم : VI 114101 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733