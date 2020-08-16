للبيع | فيلا 5 غرف | شارع المرور أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | فيلا 5 غرف | شارع المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | فيلا 5 غرف | شارع المرور أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس واسع - غرفة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - مطبخ حديث - موقف سيارات كود رقم : VI 114711 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/8/2020
رقم الإعلان: 2065128
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