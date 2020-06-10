للبيع | فيلا 5 غرف رائعة | منطقة الشامخة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس كبير - غرفة ضيوف - غرفة عائلة - مطبخ - 3 حمامات طابق أول : 4 غرف - صالة - 4 حمامات الرووف : غرفة نوم - غرفة خادمة مع حمام - مغسلة - حمامين - مخزن كود رقم : VI 114771 لتواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733