للبيع.فيلا 5 غرف رائعة مع مسبح في الحي المتوسط الريف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة معيشة - غرفة ضيوف - مطبخ - حمام سباحة - 2 مواقف سيارة طابق أول : 2 غرف نوم ماستر - 2 غرفة نوم طابق ثاني : غرفة نوم ماستر - بلكونة كود رقم : VI 111539 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733