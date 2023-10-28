(For Sale)
|للبيع فيلا 5 غرف رائعة مجلس 11,250 قدم مربع في الخالدية هذه الفيلا مكونة من :الطابق الأرضي غرفة نوم مجلس غرفة عائلة غرفة طعام غرفة خادمة غرفة غسيل 3 حمامات الطابق الأول 4 غرف نوم غرفة معيشة غرفة عائلة مطبخ التحضيري 4 حمامات مساحة الارض: 11,250 قدم مربع لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بالسيد سمير: 0503070042 الرقم المرجعي VH982744 رقم الرخصة: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الخالدية
|Telephone:
|026592300
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|Location:
|- الخالدية
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|28/10/2023
|Ad Number:
|2247544
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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