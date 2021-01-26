(للبيع)
|للبيع .فيلا | 5 غرف حدائق الراحة أبوظبي تتكون الفيلا من : طابق أرضي : غرفة نوم للضيوف - غرفة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - مخزن - غرفة غسيل - 3 حمامات موقف سيارات طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - 3 حمامات - صالة كود رقم : VI 116288 لمزيد من المعلومات الرجتء التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081474
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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