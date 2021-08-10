للبيع.فيلا 5 غرف | تراس كبير مغطى | حديقة بلوم أبوظبي الفيلا تتكون من : الطابق الأرضي : غرفة ضيوف - صالة طعام - صالة معيشة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة سائق - 4 حمامات - موقف سيارتين الطابق الأول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - 3 حمامات - تيراس مغطى كود رقم : VH 964897 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733