(للبيع)
|للبيع.فيلا 5 غرف | تراس كبير مغطى | حديقة بلوم أبوظبي الفيلا تتكون من : الطابق الأرضي : غرفة ضيوف - صالة طعام - صالة معيشة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة سائق - 4 حمامات - موقف سيارتين الطابق الأول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - 3 حمامات - تيراس مغطى كود رقم : VH 964897 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102186
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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