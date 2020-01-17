للبيع.فيلا 5 غرف اول ساكن في حد السعديات أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف اول ساكن في حد السعديات أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.فيلا 5 غرف اول ساكن في حد السعديات أبوظبي فيلا جديدة مكونة من طابق أرضي : غرفة ضيوف - مجلس - صالتين - غرفة دراسة - غرفة خادمة - غرفة سائق - مطبخ مغسلة - مخزن - 4 حمامات - باركينج - حمام سباحة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 4 غرف نوم - غرفة عائلة - 5 حمامات كود رقم : VI 114613 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049251
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