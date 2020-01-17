للبيع.فيلا 5 غرف اول ساكن في حد السعديات أبوظبي فيلا جديدة مكونة من طابق أرضي : غرفة ضيوف - مجلس - صالتين - غرفة دراسة - غرفة خادمة - غرفة سائق - مطبخ مغسلة - مخزن - 4 حمامات - باركينج - حمام سباحة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 4 غرف نوم - غرفة عائلة - 5 حمامات كود رقم : VI 114613 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733