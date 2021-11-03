للبيع. فيلا 5 غرف | المرور أبوظبي فيلا قريبة من المدرسة الهندية مجددة بالكامل تكون من : 5 غرف نوم منهم 3 غرف ماستر - مجلس - صالتين - مطبخ 2 ملحق خارجية مكونة من : 3 غرف ماستر - مجلس - مطبخ كود رقم : VH 980589 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة التسجيل للشركة : 53733