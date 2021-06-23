للبيع.فيلا | 5 غرفة ماستر | المشرف أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا | 5 غرفة ماستر | المشرف أبوظبي فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : مجلس الرجال - مجلس نسائي - غرفة الطعام - غرفة المعيشة - مطبخ - غرفة خادمة الطابق الأول : 4 غرف ماستر - غرفة المعيشة - مطبخ تحضيري الرووف : غرفة النوم الرئيسية مع خزائن للملابس - مطبخ تحضيري - تيراس كود رقم : VH 979277 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0555065462

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097774
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