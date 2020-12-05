للبيع فيلا 5غرف منطقة محمد بن زايد جديده اول ساكن

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد جديده اول ساكن مساحة الارض ( 100×100 قدم ) تتكون الفيلا من دورين مكونة من خمس غرف نوم ومجلس وصالتين ومطبخ وغرفة خادمة ومخزن السعر ( 4.700.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075257
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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