للبيع فيلا 5غرف منطقة محمد بن زايد جديده اول ساكن

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد جديده اول ساكن مساحة الارض ( 100×100 قدم ) تتكون الفيلا من دورين مكونة من خمس غرف نوم ومجلس وصالتين ومطبخ وغرفة خادمة ومخزن السعر ( 4.700.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازية 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/12/2020
رقم الإعلان: 2075257
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