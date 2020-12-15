للبيع.فيلا 4 غرف نوم ماستر | ملحق خارجي وحديقة | بن ياس أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة معيشة مع بلكونة - صالة جلوس – مجلس - غرفة خادمة مع حمام مطبخ مغلق مع بلكونة - غرفة غسيل طابق أول : 4 غرف نوم ماستر مع بالكونة - صالة معيشة المنطقة الخارجية : غرفة سائق - حديقة - كراج سيارات كود رقم : VI 116278 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733