للبيع.فيلا 4 غرف نوم ماستر | ملحق خارجي وحديقة | بني ياس أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة معيشة - صالة - مجلس - غرفة خادمة - مطبخ - غرفة غسيل طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - صالة المنطقة الخارجية : غرفة سائق - حديقة - كراج سيارات كود رقم : VI 116278 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733