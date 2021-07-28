للبيع.فيلا 4 غرف نوم ماستر | مجلس | مدينة الرياض أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق ارضي مع تصريح بناء طابق اول الفيلا تحتوي على : 4 غرف نوم ماستر - مجلس رجالى - صالة - غرفة خدامة - غرفه غسيل - مطبخ كود رقم : VH 980587 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقاريه : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004