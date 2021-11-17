(للبيع)
|للبيع .فيلا 4 غرف نوم ماستر | بوابة الشرق أبوظبي فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة مع بلكونة - صالة جلوس - مجلس - غرفة خادمة مع حمام - مطبخ مغلق مع بلكونة - غرفة غسيل الطابق الأول : 4 غرف نوم ماستر مع بالكونة - صالة معيشة المنطقة الخارجية : غرفة سائق - حديقة - كراج سيارات كود رقم : VI 965011 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111724
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