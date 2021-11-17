للبيع .فيلا 4 غرف نوم ماستر | بوابة الشرق أبوظبي فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة مع بلكونة - صالة جلوس - مجلس - غرفة خادمة مع حمام - مطبخ مغلق مع بلكونة - غرفة غسيل الطابق الأول : 4 غرف نوم ماستر مع بالكونة - صالة معيشة المنطقة الخارجية : غرفة سائق - حديقة - كراج سيارات كود رقم : VI 965011 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733