(للبيع)
|للبيع.فيلا 4 غرف نوم | جنوب الشامخة أبوظبي فيلا تتكون من : 4 غرف نوم - مجلسين - مطبخ - غرفة طعام - مخزن - غرفة خادمة - غرفة ألعاب للأطفال - 4 حمامات مساحة الارض : 11,420 قدم مربع ملاحظة : مصرح للبناء طابق ثاني كود رقم : VH 979740 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099459
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل