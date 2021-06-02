للبيع.فيلا 4 غرف نوم | تطل على زاوية و شارعين | حدائق البطين أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : صالة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مخزن- حمامين- باركينج لسيارتين - حديقة طابق أول : 4 غرف نوم مع غرف ملابس - 4 حمامات - 3 بلكونات طابق الرووف - توب رووف مساحة الأرض : 4,438.16 قدم مربع كود رقم : VH 964931 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733