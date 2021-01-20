للبيع.فيلا | 4 غرف نوم | تطل على زاوية و شارعين | البطين أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا | 4 غرف نوم | تطل على زاوية و شارعين | البطين أبوظبي الفيلا تقع على زاوية وشارعين الفيلا مكونة من : طابق أرضي : صالة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مخزن - حمامين باركينج لسيارتين - حديقة طابق أول : 4 غرف نوم مع غرف ملابس - 4 حمامات - 3 بلكونات طابق الرووف - توب رووف مساحة الأرض : 4,438.16 قدم مربع كود رقم : VI 115047 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/1/2021
رقم الإعلان: 2080662
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