للبيع | فيلا 4 غرف نوم تشطيب سوبر لوكس | بوابة الشرق أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلسين - غرفة طعام - مطبخ - غرفة سائق - غرفة خادمة - كراج - حديقة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم مع غرف ملابس - مجلس كبير - 3 بلكونات - 3 حمامات تم عمل ديكورات وتشطيبات سوبر لوكس للفيلا كود رقم : VI 114963 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733