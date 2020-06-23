للبيع | فيلا 4 غرف نوم بحمام سباحة | حدائق الجولف أبوظبي تتكون هذه الفيلا من : طابق أرضي : مجلس - غرفة العائلة - صالة طعام / معيشة - خادمة - غرفة غسيل - تيراس - حوش - حمام السباحة - حديقة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - صالة - تيراس - بلكونة - 3 حمامات كود رقم : VI 115151 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد/ سامح :0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 2018/54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 2018/208990