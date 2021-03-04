(للبيع)
|للبيع.فيلا | 4 غرف نوم | البطين أبوظبي تقع على زاوية وشارعين مكونة من : طابق أرضي : صالة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مخزن حمامين - باركينج لسيارتين - حديقة طابق أول : 4 غرف نوم مع غرف ملابس - 4 حمامات - 3 بلكونات طابق الرووف - توب رووف مساحة الأرض : 4,438.16 قدم مربع كود رقم : VI 115047 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085961
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