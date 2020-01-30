للبيع.فيلا 4 غرف موقع مميز في حدائق القرم أبوظبي فيلا فى موقع مميز جدا ومكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة طعام - غرفة سائق - مطبخ - حمامين - باركينج لسيارتين طابق أول : غرفتين ماستر - غرفة نوم - غرفة جلوس عائلة - 3 حمامات طابق الروف : غرفة نوم - غرفة غسيل - مخزن - غرفة خادمة - حمامين كود رقم : VI 5401 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990