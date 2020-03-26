(للبيع)
|للبيع.فيلا 4 غرف مميزة في شارع دلما أبوظبي الفيلا مكونة من : 4 غرف نوم - مجلس فخم - صالة كبيره - غرفة خادمة صغيرة - مطبخ كبير كود رقم : VI 114957 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد سامح : 0565506086 رقم الرخصة : 544040 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056851
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