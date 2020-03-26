للبيع.فيلا 4 غرف مميزة في شارع دلما أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.فيلا 4 غرف مميزة في شارع دلما أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.فيلا 4 غرف مميزة في شارع دلما أبوظبي الفيلا مكونة من : 4 غرف نوم - مجلس فخم - صالة كبيره - غرفة خادمة صغيرة - مطبخ كبير كود رقم : VI 114957 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد سامح : 0565506086 رقم الرخصة : 544040 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/3/2020
رقم الإعلان: 2056851
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