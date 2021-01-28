للبيع.فيلا | 4 غرف مفروشة | 10,000 قدم مربع | مجمع الفرسان أبوظبي الفيلا المفروشة مكونة من : طابق أرضي : غرفة خادمة - غرفة سائق - مغسلة - مطبخ - حمامين - كراج طابق أول : غرفة نوم - غرفة جلوس - غرفة معيشة / طعام - غرفة مكتب - مطبخ - حمامين طابق ثاني : 3 غرف نو م- مطبخ - 3 حمامات مساحة الأرض : 4,470 قدم مربع مساحة البناء : 7,315 قدم مربع كود رقم : VI 114845 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404