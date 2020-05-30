(للبيع)
|للبيع.فيلا 4 غرف مفروشة في مجمع الفرسان أبوظبي هذه الفيلا المفروشة مكونة من : طابق أرضي : غرفة خادمة - غرفة سائق - مغسلة - مطبخ - 2 حمام - جراج طابق أول : غرفة نوم - غرفة جلوس - غرفة معيشة / طعام - غرفة مكتب - مطبخ - 2 حمام طابق ثاني : 3 غرف نوم - مطبخ - 3 حمام مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : VI 114845 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|30/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059907
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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