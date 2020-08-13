للبيع | فيلا 4 غرف مع مجلس | المشرف أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | فيلا 4 غرف مع مجلس | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | فيلا 4 غرف مع مجلس | المشرف أبوظبي الفيلا مكونة من : 4 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة خادمة - مطبخ كود رقم : VI 114957 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة : 544040 رخصة التسجيل العقاري : 53733 منطقة المشرف : تقع المشرف أو مشرف في وسط مدينة أبوظبي، وهي منطقة سكنية تعرف بكنائسها العديدة. تعود أهمية المشرف نظراً لموقعها الحيوي الذي يربط بين شارع الشيخ راشد بن سعيد وشارع الخليج العربي، ممّا يجعل الوصول إليها سهلاً.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/8/2020
رقم الإعلان: 2064944
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