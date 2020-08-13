(للبيع)
|للبيع | فيلا 4 غرف مع مجلس | المشرف أبوظبي الفيلا مكونة من : 4 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة خادمة - مطبخ كود رقم : VI 114957 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة : 544040 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064943
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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