(للبيع)
|للبيع.فيلا | 4 غرف + مسبح | حدائق الراحة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة طعام - غرفة دراسة - غرفة خادمة - مخزن - بلكونة - مطبخ - 2 حمام مسبح - موقف ل 2 سيرت - حديقة طابق أول : غرفة ماستر - 3 غرف نوم - 3 حمامات - بلكونة كود رقم : VI 116331 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|Abu Dhabi UAE- Abu Dhabi
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073350
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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