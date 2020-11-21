للبيع.فيلا | 4 غرف + مسبح | حدائق الراحة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة طعام - غرفة دراسة - غرفة خادمة - مخزن - بلكونة - مطبخ - 2 حمام مسبح - موقف ل 2 سيرت - حديقة طابق أول : غرفة ماستر - 3 غرف نوم - 3 حمامات - بلكونة كود رقم : VI 116331 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group