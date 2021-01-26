(للبيع)
|للبيع.فيلا | 4 غرف | مجلس | الرحبة أبوظبي الفيلا مكونة من : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - مجلس واسع - صالة عائلة - صالة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - 4 حمامات مساحة الأرض : 16,476 قدم مربع كود رقم : VI 116333 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081529
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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