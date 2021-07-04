للبيع.فيلا 4 غرف ماستر | حوش | حديقة | بوابة ابوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة ماستر - غرفة غسيل - مطبخ - تواليت - حوش - حديقة الطابق الأول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - حمامين - شرفة كود رقم : VH 369943 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733