للبيع.فيلا 4 غرف ماستر | حوش | حديقة | بوابة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 4 غرف ماستر | حوش | حديقة | بوابة أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة ماستر - غرفة غسيل - مطبخ - حمام - حوش - حديقة الطابق الأول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - حمامين - شرفة كود رقم : P / 369943 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0508351822

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/5/2021
رقم الإعلان: 2095061
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