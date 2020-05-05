للبيع.فيلا 4 غرف في منطقة المرور أبوظبي هذه الفيلا مكونه من : 4 غرف نوم - مجلس - صالة - مطبخ - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة سائق مساحة الأرض : 2,500 قدم مربع كود رقم : VI 112880 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733