للبيع.فيلا 4 غرف في منطقة الزعاب أبوظبي تنقسم هذه الفيلا إلى : طابق أرضي : مجلسان كبيران - صالة - غرفة طعام - 3 غرف نوم - 4 حمام طابق أول : غرفتان ماستر - 4 غرف نوم - 4 حمامات - 2 صالة واسعة - 2 مطبخ تحضيري الرووف : مخزن - مكتب - حمام الملحق الخارجي : صالة واسعة - مطبخ - مخزن مساحة الأرض : 5.600 قدم مربع كود رقم : VI 115189 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404