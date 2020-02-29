للبيع.فيلا 4 غرف في حدائق القرم أبوظبي تتكون هذه الفيلا من : طابق أرضي : مجلس كبير - غرفة الطعام - مطبخ واسع - غرفة سائق - حمامين - جراج للسيارات طابق أول :- 2 غرف نوم ماستر - 1 غرفة نوم - غرفة عائلة - مطبخ تحضيري - 3 حمامات الروف : غرفة نوم - غرفة خادمة - مغسلة - مخزن - حمامين كود رقم : VI 115331 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733