(للبيع)
|للبيع.فيلا 4 غرف في جواهر السعديات أبوظبي الفيلا مكونة من : 3 غرفة نوم ماسترمع شرفة - غرفة نوم للضيوف - غرفة معيشة - تواليت - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام غرفة سائق مع حمام - غرفة الغسيل / التخزين - مواقف مغطاة للسيارات - شرفة في الروف - مخزنين طابق الروف : غرفة تخزين كود رقم : VI 115603 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم العقارية : 026592300 رخصه التسجيل العقاري : 2018/53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052501
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