للبيع.فيلا 4 غرف في جواهر السعديات أبوظبي الفيلا مكونة من : 3 غرفة نوم ماسترمع شرفة - غرفة نوم للضيوف - غرفة معيشة - تواليت - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام غرفة سائق مع حمام - غرفة الغسيل / التخزين - مواقف مغطاة للسيارات - شرفة في الروف - مخزنين طابق الروف : غرفة تخزين كود رقم : VI 115603 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم العقارية : 026592300 رخصه التسجيل العقاري : 2018/53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).