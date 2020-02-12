للبيع.فيلا 4 غرف في جواهر السعديات أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 4 غرف في جواهر السعديات أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

للبيع.فيلا 4 غرف في جواهر السعديات أبوظبي الفيلا مكونة من : 3 غرفة نوم ماسترمع شرفة - غرفة نوم للضيوف - غرفة معيشة - تواليت - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام غرفة سائق مع حمام - غرفة الغسيل / التخزين - مواقف مغطاة للسيارات - شرفة في الروف - مخزنين طابق الروف : غرفة تخزين كود رقم : VI 115603 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم العقارية : 026592300 رخصه التسجيل العقاري : 2018/53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052501
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف اطلالة بحرية كاملة في المنيرة شاطئ الراحة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف اطلالة بحرية كاملة في المنيرة شاطئ الراحة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف اطلالة بحرية كاملة في المنيرة شاطئ الراحة أبوظبي الفيلا ذات اطلالة كاملة علي البحر.
القسم: 

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف في الحي المتوسط الريف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف في الحي المتوسط الريف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف في الحي المتوسط الريف أبوظبي تتكون الفيلا من : المنطقة الخارجية : حديقة - موقف سيا.
القسم: 

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: للبيع. فيلا 4 غرف أول ساكن على زاوية في ياس ايكرز أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. فيلا 4 غرف أول ساكن على زاوية في ياس ايكرز أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. فيلا 4 غرف أول ساكن على زاوية في ياس ايكرز أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة طعا.
القسم: 

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف في منطقة الريف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف في منطقة الريف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف في منطقة الريف أبوظبي الفيلا تتكون من : غرفة نوم ماستر - 5 غرف نوم - صالة - غرفة د.
القسم: 

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف في منطقة الريف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف في منطقة الريف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف في منطقة الريف أبوظبي الفيلا تتكون من : غرفة نوم ماستر - 5 غرف نوم - صالة - غرفة د.
القسم: 

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف في حي النرجس حدائق الراحة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف في حي النرجس حدائق الراحة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف في حي النرجس حدائق الراحة أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر .
القسم: 

اتصل

11/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 10 غرف ماستر فى مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 10 غرف ماستر فى مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 10 غرف ماستر فى مدينة خليفة أبوظبي الفيلا فخمة ومكونة من : 10 غرف نوم ماستر - صالة كبيرة.
القسم: 

اتصل

11/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 4 غرف على زاوية في حي الحميم حدائق الراحة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 4 غرف على زاوية في حي الحميم حدائق الراحة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 4 غرف على زاوية في حي الحميم حدائق الراحة أبوظبي هذه الفيلا تقع على زاوية مكونة من : طاب.
القسم: 

اتصل

11/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين فخم في شارع المطار أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين فخم في شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين فخم في شارع المطار أبوظبي مجمع فلتين رائع كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - .
القسم: 

اتصل

11/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 8 فلل في مدينة خليفة أبوظبى - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 8 فلل في مدينة خليفة أبوظبى

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 8 فلل في مدينة خليفة أبوظبى مجمع 8 فلل يقع على زاويتين و3 شوارع كل فيلا مكونة من : طابق .
القسم: 

اتصل

11/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 9 غرف في منطقة المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف في منطقة المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف في منطقة المشرف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : 3 غرف نوم - صالة - مجلس .
القسم: 

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا VIP مع مجالس وحمام سباحة في مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا VIP مع مجالس وحمام سباحة في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا VIP مع مجالس وحمام سباحة في مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : مجلس رجالي - غرفة نوم م.
القسم: 

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا مقسمة 6 شقق في منطقة المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا مقسمة 6 شقق في منطقة المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا مقسمة 6 شقق في منطقة المرور أبوظبي فيلا مكونة من 6 شقق مقسمين الي : 4 شقق : 3 غرف نوم + .
القسم: 

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين رائع في منطقة المقطع أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين رائع في منطقة المقطع أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين رائع في منطقة المقطع أبوظبي مجمع فيلتين فخم كل فيلا مكونة من : 8 غرف نوم ماستر -.
القسم: 

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط بسعر مميز - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط بسعر مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط بسعر مميز مساحة الارض( 75 ×150 قدم ) الفيلا تتكون من مجلسين وصالات وحوش.
القسم: 

اتصل

10/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager